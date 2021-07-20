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43 ilin geçiş noktası helikopterle havadan denetlendi: Bayramın ilk gününde yollar sakin
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
43 ilin geçiş noktası helikopterle havadan denetlendi: Bayramın ilk gününde yollar sakin

43 ilin geçiş noktası helikopterle havadan denetlendi: Bayramın ilk gününde yollar sakin

Helikopterin kakışı

Güzergah Jandarma Tedbirler Trafik Denetimi Helikopter 

-Helikopterin içinden detaylar
-Yol güzergahlarından detaylar
-Helikopter iniş yaparken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafiğin sakin olduğu gözlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Vali Sezer, alınan tedbirlerle ilgili İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen'den bilgi aldı. Kurban Bayramı nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu güzergahındaki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre denetim yapılıyor. Kara yolundaki araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı'na ait helikopter ile yapılan denetimde; Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser İsa Söğüt ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mutat Cihan'da hazır bulundu.
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