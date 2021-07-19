43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

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( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE



- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın arefe gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine yada tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor. Trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipler, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

