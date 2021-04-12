43 ilin geçiş güzergahında kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu

-Ankara-Kayseri kara yolu drone görüntüsü

-Trafik polislerinden detaylar



( KIRIKKALE -DRONE-ÖZEL) KIRIKKALE



- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında 9 Nisan Cuma günü 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk mesai gününde ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini farklı illerden değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gitmek için yollara akın etti. Ankara-Kayseri kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafiğin akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürdü. (HA



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