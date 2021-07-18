Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği devam ediyor

43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği devam ediyor

Trafik yoğunluğundan drone görüntüsü

Güzergah Tedbirler Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Bayram Trafiği 

-Araçlardan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'deki kilit kavşakta gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu "drone" ile havadan görüntülendi. Kurban Bayramı dolayısıyla yollara akın eden binlerce vatandaş, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale’deki kilit kavşakta trafiğe takıldı. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar tampon tampona ilerleyebildi. Gece yarısı devam eden trafik yoğunluğu ise "drone" ile havadan görüntülendi. Alınan tedbirlerde bayram tatili boyunca belirlenen bazı kavşaklar trafik işaretleri ve beton bariyerlerle kapatıldı. Trafiğin hızlı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı