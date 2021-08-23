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43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit

43 ilin geçiş güzergâhında trafik kilit

Kilit kavşaktan drone görüntüsü

Polis Trafik Yoğunluğu Tatİl Trol 

-Araçlardan drone görüntüsü
-Trafik polislerinden detaylar
-Trafik akışından detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL-DRONE)-Hafta sonu tatilcileri, kilit kavşakta trafiğe takıldı KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Hafta sonu tatillerini farklı illerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergâhında trafiğe takılan sürücüler, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Binlerce aracın geçiş yaptığı kilit kavşak, drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Kavşaklarda kontrollerini artıran ekipler, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.
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