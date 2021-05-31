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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

43 ilin bağlantı noktasında trafik yoğunluğu

drone görüntüsü

Hafta Sonu Güzergah Trafik Yoğunluğu 

-Araçlardan ve yoğunluktan detaylar
-Araçların geçişleri
-Ekiplerin çalışmalarından detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE)- Kırıkkale'deki trafik havadan görüntülendi KIRIKKALE

- Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ve 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı bulundukları ilden farklı şehirlerde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kilit kavşakta birleşen sürücüler, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale-Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki sürücüler tampon tampona ilerledi. Trafik ekipleri de sıkışan trafiği rahatlatmak için yoğun çaba sarf etti. Oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.
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