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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışması

Karlı bölgeden detay

Çığ Felaketi Karayolları Kar Kalınlığı Karla Mücadele Felaket 

-Kar kalınlığından detay
-İş makinelerinden detay
-Genel ve detay

( VAN ) VAN

- Van’da geçen sene yaşanan çığ felaketinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerince Bahçesaray kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçen sene 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen iki ayrı çığ faciasında 42 kişinin hayatını kaybettiği yolda daha dikkatli çalışma yürüten karayolları ekiplerine Bahçesaray Belediyesi de destek verdi. Kara yolu üzerindeki Karapet Geçidi’nde çalışma yapan ekipleri ziyaret eden Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz, ikramlarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi. Geçen yıl çok büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Meki Arvas, “Bu yıl bütün ekiplerimiz çalışırken öncelikli olarak oluşabilecek çığ felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda çok hassa davranıyoruz. Bölgede yer yer kar kalınlığı 1 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz Van-Bahçesaray kara yolunun ulaşıma sürekli açık kalması için devamlı çalışıyor” dedi.
(AK-MSA-Y)
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