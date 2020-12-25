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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
42 ekip ve 88 polis ile eş zamanlı operasyon

42 ekip ve 88 polis ile eş zamanlı operasyon

Şahısların emniyetten çıkarılması

( KAYSERİ )- Kayseri'de aranan 14 şahıs yakalandı KAYSERİ

Polis Akalan Yakalama Kararı 


- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 19 şahsa düzenlediği eş zamanlı operasyona, 42 ekip ve 88 personel katıldı.
23 adrese düzenlenen operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, 5 şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
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