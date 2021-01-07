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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
41 yıldır çakmak tamirciliği yapıyor

41 yıldır çakmak tamirciliği yapıyor

Yaşar Karnas’ın çakmak tamir etmesi

Teknoloji Uttu Irak 

-Çakmak tamirinden detaylar
-Yaşar Karnas ile röportaj
-Detay görüntüler

( OSMANİYE -ÖZEL)- Heves ettiği çakmak tamirciliği ile 10 çocuk büyüten Yaşar Karnas, Osmaniye’nin tek çakmak tamircisi kaldı OSMANİYE

- Osmaniye’de çakmak tamirciliğine iki metrekarelik tezgahında heves ederek başlayan 59 yaşındaki Yaşar Karnas, 41 yıldır sürdürdüğü mesleği ile kentin tek çakmak tamircisi kaldı.Osmaniye’de yıllar öncesinde popüler meslek grupları arasında yer alan çakmak tamirciliği günümüzde yok olma noktasına geldi. Yıllara ve teknoloji inat mesleğini devam ettiren Yaşar Karnas, 41 yıl önce heves ederek başladığı çakmak tamirciliğine hayatını adadı. İki metre karelik tezgâhına yılları sığdıran Karnas, çakmak tamirciliğiyle 10 çocuk büyüterek meslek sahibi olmalarını sağladı. Çakmak ustalarına bakarak tamir etmeyi öğrendiğini ifade eden Karnas, mesleğin Osmaniye’deki tek sahibi kaldığını kaydetti.
"Mesleğe başlarken yüzlerce kişi vardı"Mesleğe heves ederek başladığını söyleyen çakmak tamircisi Yaşar Karnas, “Çakmak tamirciliğini bakarak, görerek ve heves ederek başladım. Çıraklığım olmadı. Dikkatli bakarak çakmak tamirciliğini öğrendim. Daha sonra kendime ait tezgâh açtım. Biraz zaman geçtikten sonra evlendim. Evlendikten sonra çocuklarımın okuyanını okuttum, okumayanını meslek sahibi ettim. 59 yaşımdayımum. Bu zamana kadar tamir ettiğim çakmaktan olumsuz dönüş olmadı. Parçası olmayan ya da tamir edilemeyecek durumdaysa zaten tamir etmedim. Mesleğe başlarken yüzlerce kişi vardı ama şuanda 41 yıldır bu mesleği yapan tek kaldım” diye konuştu.

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