400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

( KARABÜK ) -- Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi KARABÜK
- Karabük’te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü. Karabük´te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi´nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi. (RB-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım