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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

Caddeden detay

Hafta Sonu Kalaba Alabalık 

-vatandaşlardan detay
-kalabalıktan detay

( KARABÜK ) -- Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi KARABÜK

- Karabük’te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü.
Karabük´te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi´nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi. (RB-
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