400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi

-vatandaşlardan detay

-kalabalıktan detay



( KARABÜK ) -- Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi KARABÜK



- Karabük’te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü.

Karabük´te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi´nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi. (RB-



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