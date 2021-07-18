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40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor

40 yıldır tıraş ettiği binlerce müşterisinin fotoğraflı arşivini tutuyor

Berber dükkanının duvarındaki binlerce fotoğraf

Vesikalık Fotoğraf Cep Telefonu Bulduk Irak 

-Berberin fotoğrafları incelemesi
-Berberin tıraş etmesi
-Berberin konuşması

( DENİZLİ -ÖZEL)- 40 yılda tıraş olan müşterilerinden 2 bin vesikalık topladı DENİZLİ

- Denizli’de 46 yıldan bu yana berberlik yapan Çetin Çelik, 40 yılda dükkanında tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 bin vesikalık fotoğraf topladı. Topladığı fotoğrafların 800’ünü yaptırdığı özel panoda sergileyen Çelik, yer darlığından diğer fotoları deposunda özel kutularında saklıyor. Berber Çelik, tıraş ettiği müşterilerinden fotoğraf toplamaya da devam ediyor.Denizli’nin Serinsihar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde 46 yıldan bu yana berberlik yapan 61 yaşındaki Çetin Çelik, 40 yıl önce dükkanına gelerek tıraş olanlardan hatıra kalsın diye vesikalık fotoğraf toplamaya başladı.
Mahallenin en eski berberlerinden olan Çelik, 40 yılda tıraş ettiği müşterilerinden yaklaşık 2 bin adet vesikalık fotoğraf topladı. Dükkanının küçük olması nedeniyle yaptırdığı panoya topladığı resimlerden 800’ünü asabilen berber Çelik, topladığı diğer resimleri deposunda özel kutuların içinde saklıyor.Kendisine tıraş olup vesikalık resim verenlerden ölenlerin olduğunu, yakınlarının dükkanına gelerek panodan resmini bulduklarını, duygusal anların yaşandığını anlatan Çelik, tıraş ettiği müşterilerinden hatıra vesikalık fotoğraf istemeye devam ettiğini söyledi.

Resimleri toplamaya başladığı dönemde cep telefonunun olmadığını internetin bulunmadığına dikkat çeken Çelik, “46 yıldır berber olarak çalışmaktayım. 40 yıl önce resim toplamaya başladım. Arkadaşlardan topluyorum resimleri. Böyle toplaya toplaya iki bine yakın fotoğraf oldu. Halen tıraş olan müşteriler fotoğraf bırakıyor. Halen toplamaya devam ediyoruz. Başladığım zamanlar internet cep telefonu yoktu. Buralarda sonradan sonra çıkmaya başladı.
Resim toplamaya devam ediyoruz. Elimde yaklaşık 2 bin fotoğraf var. Dükkanda yer yok duvarları kapattığı için hepsini koyamıyoruz. Bu kadar resmi koyduk diğer resimler depoda duruyor” dedi.

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