40 yaşında aldığı ilk oyuncağı ilham kaynağı oldu, evini oyuncaklarla süsledi

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Kadıköy’de oyuncaklar ile süslenen ev vatandaşların ilgi odağı oldu İSTANBUL



- İlk oyuncağına 40’lı yaşlarda sahip olan Ecevit Çalışkan Kadıköy’deki evinin dış cephesini oyuncaklarla süslüyor. İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Yeldeğirmeni Mahallesi’nde yaşayan Ecevit Çalışkan isimli vatandaş evinin dış cephesini oyuncaklarla kaplıyor. Sokaktan geçenlerin dikkatinden kaçmayan ev sadece Kadıköy değil farklı ilçelerden gelen vatandaşlarında ilgi odağı olmuş durumda. Evi görmeye gelen ziyaretçilerden bazıları giderken eve asılması için bir oyuncak dahi bırakıyor. Ecevit Çalışkan’ın oyuncak hikayesi ise taşımacılık yaptığı yıllarda gitmiş olduğu bir ev sahibi tarafından hediye edilen oyuncak ile başlıyor. Küçükken hiç oyuncağı olmadığı için oyuncaklara bu kadar meraklı olduğunu belirten Ecevit Çalışkan; "Yaklaşık 46 yıldır Kadıköy, Yeldeğirmeni’nde yaşıyorum. 20 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra, kendime üç tekerlekli bir araç aldım ve mahallemizdeki vatandaşların eşyalarını taşımaya başladım. Bir gün genç bir kardeşimizin evine eşya taşıdığım esnada evindeki oyuncağı gördüm ve çok hoşuma gitti. Kendisinden oyuncağı bana hediye edip edemeyeceğini sordum. Kendisi de isteğimi kırmayıp oyuncağı hediye etti. Aldığım o ilk oyuncak hevesimi arttırdı. Daha sonra çevremden bir kaç kişi daha hediye gönderdi. Gönderilen tüm oyuncakları evin dışına asmaya başladım. Küçüklüğümde hep çalıştığım için hiç oyuncağım olmamıştı. Bir oyuncakla başlayan çocukluk hevesim giderek artmaya bu şekilde devam ediyor. Evi görenler çocuklarıyla beraber tekrar geliyorlar. Burada fotoğraf çekiliyorlar. Bu da mahallemize bir güzellik katıyor. Buraya gelen çocuklar oyuncaklardan beğendiklerini istiyor. Bende onlara istediği oyuncağı alabileceklerini ama yerine bir başka oyuncağı bırakmalarını söylüyorum. Bu şekilde oyuncaklarımızın sayısı artarak devam ediyor" diye konuştu.





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