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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
40 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü araçtan atlayarak ölümden kurtuldu

40 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü araçtan atlayarak ölümden kurtuldu

gece çekilmiş yoldan ve bariyerden detay

Çelik Bariyer İş Makinesi Bild Sağlık Ekipleri 

-itfaiye ve ambulans
-aşağıdaki araçların durumu

( ANTALYA )- Sürücü uçuruma yuvarlanan tırdan son anda kendini atarak yaralandı ANTALYA

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahalle sınırlarında üzerinde iş makinesi bulunan tırın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Gündoğmuş istikametinden Antalya-Konya yolu istikametine seyir halindeki tırın, rampada frenlerinin tutmaması sonucu uçuruma yuvarlandı. Tırın frenlerinin tutmadığını gören araç sürücüsünün, bariyerlere çarptığı sırada kendisini araçtan dışarı attığı, yaralı vaziyette tırmanarak yola çıktığı bildirildi.
Kaza dün akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş'tan Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Şensoy’un kullandığı 07 LAV 89 plakalı tır, Güneycik mahallesi sınırlarında karayoluna 1 kilometre mesafede rampadan aşağı inerken çelik bariyerleri parçalayıp uçuruma yuvarlandı. Tırın çekicisi yaklaşık 40 metre, tırın kupası ve üzerindeki iş makinesi yaklaşık 100 metre aşağıda asılı kalırken dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Diğer taraftan tır sürücüsü Mehmet Şensoy’un aracın frenlerinin tutmaması üzerine çelik bariyerlere çarptığı sırada kapıyı açarak kendisini dışarı attığı, ayağında ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Mehmet Şensoy’un sürünerek yola çıktığı bildirildi.
Mehmet Şensoy, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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