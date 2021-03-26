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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı

40 metreden düşen kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı

- Olay yeri

Güzergah Kayalı Sağanak Yağış Trol 

-- Polis ekipleri
-- bekleyen araçlar
-- Araç şoförü ile röportaj
-- Heyelan yaşanan bölgeden detay

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu mevkisinde heyelan meydana geldi. Her iki güzergah trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre olay akşam üzeri Zonguldak-Kozlu Sashil Yolu Polisevi kavşağında meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle karayolunun kenarındaki kayalık alandan kaya parçaları ana yola düştü. Korku dolu anların yaşandığı olay sırasında şans eseri can kaybı yaşanmazken tafik ekipleri bölgeyi tafiğe kapattı. Her iki güzergahta da yolun kapatılmasının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Kilometrelerce uzun araç kuyruğunun oluştuğu olayda bir süre sonra ulaşım kontrollü olaak trrafiğe açıldı. (OA
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