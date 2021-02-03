40 kişiyi 8 milyon TL dolandırdılar



- Muğla’da yaklaşık 40 kişiyi 8 milyon TL dolandıran 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi Muğla polisinin 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrası Mersin ve Şanlıurfa’da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, varlıklı ve yaşlı vatandaşların telefonlarına ulaşarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri kimlik bilgileri ve banka hesaplarının FETÖ ve diğer terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildiğini, hesapların ve kimlik bilgilerinin geri alınması için para talep ettikleri belirlendi. Özel ekip 4 ay iz sürdü Dolandırıldıklarını anlayan mağdur vatandaşların talepleri sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için sivil özel ekip kuruldu. Mağdurların adreslerinde, yol güzergahlarında iz takibi yapan ekipler, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin adreslerine ulaştı. Mersin ve Şanlıurfa’da operasyon Asayiş Şube Yankesicilik Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin Mersin ve Şanlıurfa illerinde olduğunu tespit ettikten sonra ilgili savcılıktan alınan talimat sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katkı sunduğu operasyonda S.D., C.A., İ.H.A, A.A., H.G ve Y.U isimli şüpheliler Mersin ve Şanlıurfa illerinde belirlenen adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanarak Muğla’ya getirildi.

Adliyeye sevk edildiler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından birisi kadın toplam 6 kişi nitelikli dolandırıcılık iddiası ile Marmaris Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin daha önce de nitelikli dolandırıcılık suçundan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. (BT-Y)



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