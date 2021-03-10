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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı oldu

40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı oldu

CANLI DEV YAYIN BALIĞININ GÖRÜNTÜLERİ

Bild Akalan 

-BALIK MÜŞTERİSİ SITKI YARDIMCI İLE RÖPORTAJ
-BALIK SATICISI VE PİŞİRİCİSİ İLKER YAŞAR İLE RÖPORTAJ
-YAYIN BALIĞININ ASKIDA GÖRÜNTÜSÜ
-BALIÇI FERKAT YAŞAR İLE YAYIN BALIĞI GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesindeki balıkçıda bulunan 40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, kilosu 30 TL’den satıldı. Vatandaşların ilgiyle seyrettikleri yayın balığının, balıkçı Ferhat Yaşar tarafından Adıgüzel Barajı'ndan yakalandığı bildirildi.
40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını bin 200 TL’ye satın alan Sıtkı Yardımcı (24), balıkçıya özel sipariş verdiklerini ifade etti.
Yardımcı, “Bu balığı temizleyip dolabımızda saklayacağız. Canımız çektiğinde ve özel günlerde tüketeceğiz. Uzun zamandır beklediğim siparişimi getiren balıkçıma teşekkür ediyorum” dedi.
Balık satıcısı ve pişiricisi İlker Yaşar, büyük yayın balıklarını bütün olarak sipariş üzerine getirdiklerini, bazen de parçalayıp kilo olarak sattıklarını ifade etti.
40 kilo ve üzeri yayın balığının bütün olarak kilosu 30 TL’ye satılırken, parçalandığında 1 kilo fiyatı 50 TL’den alıcı bulunuyor.
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