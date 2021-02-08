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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
4 yıl önceki şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı

4 yıl önceki şüpheli ölümün ardından cinayet çıktı

şüphelilerin adliyeye çıkarılışları

Şüpheli Ölüm Jandarma Akalan Adliye Binası Cinayet 

-adliye binası genel görüntü
-tutuklanan şahsın adliyeden çıkarılışı
-tutuklanan şahsın jandarma aracına bindirilişi

( BARTIN )- 2016’daki şüpheli ölüm olayında 1 kişi tutuklandı BARTIN

- Bartın’da 2016 yılında meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili adliyeye çıkarılan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Bartın’ın Özbaşı köyünde 2016 yılının ağustos ayında meydana gelen olayda hayvanlarını otlaktan almaya gitmek için evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Nazif Yalçınkaya (36) kendisini arayan babası tarafından ölü olarak bulunmuştu. İddialara göre kafasında darp izine rastlanan Yalçınkaya'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Cinayet şüphesi üzerine soruşturma devam ederken F.Y., Y.Y., K.Y. ve R.G. isimli 4 şüpheli Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla jandarma ekiplerince yakalanıp Bartın Adliyesine çıkarıldılar. Şüphelilerden K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin serbest bırakıldığı olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. Tutuklanan K.Y.’nin adliye çıkışında, “Annem yalan ifade vermiş” sözleri ise dikkat çekti. (BB-
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