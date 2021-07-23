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4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi

4 yıl önce fenomen olduğu kurban kesimini yeniledi

Kesim öncesi Orçun Maviş'in açıklamaları

Fenomen Sosyal Medya Kurbanlık Hayvan Hatıra Fotoğrafı Kurban Kesimi 

-Kesimden görüntü
-Hayvanın iskeleti ile Maviş'in poz vermesi

( KOCAELİ -ÖZEL)- Fenomen olduğu teknikle yeniden iskeletini bozmadan kurbanlığını kesti KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 yıl önce kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran ve sosyal medyaya fenomen olan Orçun Maviş, bu bayramda da gündem olan kesimini tekrar etti. Maviş, kesim işleminin her saniyesini ise kayda aldı.Yaklaşık 4 yıl önce Kurban Bayramında iskeletini bozmadan kesiği kurban ile fenomen olan süt üretim çiftliği işletmecisi Orçun Maviş, bu bayramda da ilginç kesimini yeniledi. Kandıra’daki üretim çiftliğinde aile olarak aldıkları 3 yaşındaki mandayı kesime alan Maviş, 4 yıl önce sosyal medyada paylaşım ve beğeni yağan kesim tekniğini yeniden uyguladı. Kestiği kurbanın iskeletini bozmadan etlerini ayıran Maviş, kurbanının kesim anlarını ise kayda aldı. Kesimin tamamlanmasının ardından hayvandan kalan iskeleti ip yardımı ile askıya alan Maviş, tamamladığı kesimin ardından kalan iskelet ile de hatıra fotoğrafı çekildi.Kestiği denilen mandayı, insanların çok tercih etmediğini söyleyen Maviş, etinin lezzetli ve dana etinden daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. 4 yıl aradan sonra fenomen kesimini tekrar ettiğini söyleyen Maviş, kurbanlık hayvandan geriye kalan iskeleti ile de poz verdi.
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