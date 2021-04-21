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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler

4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler

Minik kızın annesinin kucağından inmemesi

Polis İletişim Bild Hatıra Fotoğrafı Forma 

-Polislerin ona hediyeler vermesi
-Minik kızın motosiklete bindirilmesi
-Üniforma giydirilmesi

( KOCAELİ )- Polis üniforması giydi, motosiklete bindi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun polis korkusunu yenmesini için polisler seferber oldu. Minik kızı ziyaret ederek hediyeler veren polisler, korkusunu yenebilmesi için üniforması giydirerek motosikletlerinde gezdirdi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 4 yaşındaki kızının polislerden korktuğunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirerek, bu korkusunu yenebilmesi için polisler tarafından ziyaret edilmesini talep etti. Bu talebe kayıtsız kalmayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi tedbirlerine riayet ederek aileyi ziyaret etti. Korkusundan annesinin kucağından inmeye çekinen minik kıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, çocuk polis üniforması, şapka, çubuklu bayrak, boyama kitabı ve benzeri hediyeler veren ekipler, polis üniformasını giyen çocuğu daha sonra ekip motosikletine bindirdi. Küçük kızın güzel bir vakit geçirmesini sağlayan ekipler, daha sonra minik kız ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. (MU-GY
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