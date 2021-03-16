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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
4 yaşındaki çocuğun itfaiye personeline seslenişi renkli anlara sahne oldu

4 yaşındaki çocuğun itfaiye personeline seslenişi renkli anlara sahne oldu

Çocuğun itfaiyeye seslenmesi

Çatı Katı Cep Telefonu Yangına Müdahale İtfaiyeciler 

-Yangın cep telefonu
-Çocuğun konuşması
-Çocuk röportaj ve detay
-Aile ve çocuk detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- “Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz” İSTANBUL

- Tuzla’da geçtiğimiz günlerde bir binanın çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, 4 yaşındaki Muhammed Aydın’ın evinin penceresinden itfaiyecilere “Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz” diye seslenmesi renkli anlara sahne oldu. Tuzla’da geçtiğimiz Perşembe günü bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiyenin yangına müdahale ettiğini gören 4 yaşındaki Muhammed Aydın ise evinin penceresine çıkarak itfaiyecilere seslendi. 4 yaşındaki Aydın’ın itfaiyecilere “Siz çok güzel kahramansınız ve olağanüstüsünüz” diyerek seslenmesi renkli anlara sahne oldu. Yangına müdahale eden itfaiyecilere seslenmesi hakkında konuşan Muhammed Aydın, “Burada yangın çıkmıştı. Sonra itfaiyeci kahramanlar geldi. Ateşi söndürdüler. Herkesi kurtardılar, onlar kahraman. Onlara teşekkür ederim” dedi.
“Bir daha yangın olmasını istiyorum” Yangın hakkında konuşan Muhammed Aydın, “Birazcık korktum. Oradakilere seslendim ama beni duymadılar. Bağırdım. Polis olmak istiyorum. Yangını gördüm, dışarı da çıktım” dedi.
Ayrıca 4 yaşındaki Muhammed’in “Ben bir daha yangın olmasını istiyorum” demesi ise evdekileri gülümsetti.
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