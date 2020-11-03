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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
4 yaşındaki Ayla 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

4 yaşındaki Ayla 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

aylayı kurtarma çalışmaları

( İZMİR - TOPLU) İZMİR

İlk Müdahale Deprem Gesi Kışla 


- İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ olarak kurtarıldı. İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayla Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı. Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayla Gezgin'e ulaşmayı başardı. Ayla Bebek, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayla Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, Ayla Bebek'in enkaz altında bir çamaşır makinenin yanında bulunduğu öğrenildi. (ÖA-
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