4 yaşında Kur’an-ı Kerim’i hatim etti

-Camiye gelmesi

-Kuran okuması

-Abduselam ile kısa röportaj

-İmam Hatip babası Akdoğan ile röportaj

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini söylemesi



( HAKKARİ ) HAKKARİ



– Hakkari’de yaşayan Abdulselam Akdoğan,.Abdulselam Akdoğan’ın babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan, çocuğunun 4 yaşında Kuran-ı Kerim’i hatim ettiğini söyledi.



Akdoğan, “8 yıldan beridir imam hatip olarak görev yapmaktayım. 7 yılım Hakkari’nin köylerinde hizmet vermekle geçti. 3 çoğum var ve Abdulselam benim büyük oğlumdur. Abdulselam 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumayı istedi. Bizde gece gündüz uğraştık, o da gayret etti. 4 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hatim etti. 2-3 ay sonra da Mevlid-i Şerifi okudu. Biz çocuklara ders verirken, kendisi de derse katılarak çocuklara örnek oluyor. Çocuğum bu şekilde yetiştiği için kendisi ile gurur duyuyorum. İnşallah herkese örnek olur diye düşünüyorum” dedi.

Kur’an-ı Kerim’i hatmettiğini belirten Abduselam Akdoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyledi.



AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, sosyal medya hesabında Abdulselam Akdoğan ve babası ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, “Küçük misafirimiz Abdulselam, Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifi hatmetmiş. Babası İmam Hatip Nuraş Akdoğan ile bana hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Dualarını bizden eksik etmesinler, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.



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