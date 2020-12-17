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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

4'üncü kattan yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

112 detay

İlk Müdahale Hastane Olay Yeri İnceleme Kalp Masajı Ağır Yaralı 

-Olay yeri detay

( BİLECİK )- Bu inşaatta 7 ay içinde 2 yüksekten düşme olayı yaşandı BİLECİK

- Bilecik’te yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katından düşen kalıp ustası ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaparak hastaneye götürdükleri işçinin işe daha yeni girdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesinde özel bir firmaya ait olan inşaattın 4'üncü katında çalışan kalıp ustası Nurettin K. dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112’yi ayarak haber verirken, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı Nurettin K.'ye kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışırken, ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Öte yandan bu inşaatta geçtiğimi 1 Mayıs günü de böyle bir vaka yaşanırken, inşaatta olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
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