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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
4’üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

4’üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

Hastaneden ve adli tıptan detaylar

İlk Müdahale Polis Adli Tıp Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracından detaylar
-Detaylar
-fotoğraflar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da evinin camını silerken dengesini kaybederek.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre stajyer Avukat Berrin Akça (23), oturdukları apartmanın 4’üncü katındaki evin camlarını silerken düştü. Akça’nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Akça’nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Akça’nın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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