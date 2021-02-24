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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 öğrenci ve 1 öğretmen korona virüse yakalanınca okula 10 gün ara verildi

4 öğrenci ve 1 öğretmen korona virüse yakalanınca okula 10 gün ara verildi

OKUL ÇEVRESİ GÖRÜNTÜ

Karantina Akalan Öğretmen Allah Kullar 

-MAHALLE SAKİNLERİ İLE RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 1 öğretmen ve 4 öğrencinin, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Kozyörük İlkokulu’nda eğitime 10 gün ara verildi.
Köy okullarının eğitime açılmasının ardından 4 öğretmenin görev yaptığı Malkara ilçesi Kozyörük İlkokul’unda 65 öğrenci ders başı yaptı. Ancak 1 öğretmen ve 4 öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda okul eğitim - öğretime kapatıldı. Malkara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Kozyörük İlkokulu’nda eğitime 10 gün ara verildiği açıklandı. 65 öğrenci ve 4 öğretmenin karantina sürecine alındığı belirtildi. “Bitti diye sevinmiştik ama” Mahalle sakinlerinden Recep Özer, “Mahallemizde korona virüs vakaları bitti diye sevinmiştik ama dün yaşanan vakaları duyunca çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz” diye konuştu.
(HT-BA-Y)
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