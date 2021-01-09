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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı

4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı

Havadan 4 farklı mevsimde Ayasofya Camii görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Sosyal Medya Yabancı Turist Medeniyetler Kubbe Irak 


- İstanbul’un sembol yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bir yıl boyunca 4 mevsimde drone ile çekilen görüntüleri, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Benzer açılarda farklı zamanlarda çekilen görüntüler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Asırlarca medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihi öneme sahip yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, tüm ihtişamıyla adeta zamana meydan okuyor. Çektiği videolarla sosyal medyada beğeni toplayan drone pilotu Necat Kalkan, bir yıl boyunca Ayasofya'yı havadan görüntüledi. Yaklaşık 50 saat ham video içerisinden 4 farklı mevsime ait görüntüleri kurgulayan Kalkan, 5 dakikalık klip oluşturdu. Hazırlanan klip ile Ayasofya'nın tüm heybetiyle yıllara meydan okurcasına durduğu gözler önüne serildi. Yazın masmavi İstanbul Boğazı manzarası ile birlikte yemyeşil ağaçların arasında görülen cami, kışın ise turkuaza bürünen Boğaz ile eşsiz görüntüler oluşturdu. Gece kaydedilen görüntülerde minarelerdeki ve kubbelerdeki özel ışıklandırmaları ile görsel şölen oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin en sık ziyaret ettiği tarihi yerlerin başında gelen cami, gün içinde çok sayıda misafirini ağırlamaya devam ediyor.
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