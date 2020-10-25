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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
4 metre yükseklikten düşen maden işçisi ağır yaralandı

4 metre yükseklikten düşen maden işçisi ağır yaralandı

HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİ

Maden Ocağı Gesi Maden İşçisi 

-AMBULANSTAN İNDİRİLMESİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen maden işçisi yaralandı.Olay, Malkara ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada dengesini kaybeden G.Ö.(33) isimli işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavinin ardından Tekirdağ’a sevk edildi.
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