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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
4 köpeğin zehirlendiği iddiası - ISPARTA

4 köpeğin zehirlendiği iddiası - ISPARTA

- Zehirlendiği iddia edilen köpeğin görüntüsüIsparta'da 4 köpeğin zehirlendiği iddia edildiISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 4 sokak köpeğinin zehirlendiği iddia edildi.Bağlar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından beslenen 3 köpek ölü olarak, bir köpek ise hareketsiz şekilde yatarken bulundu.Yapılan incelemede ağızlarında köpük bulunan köpeklerin, zehirlendiği öne sürüldü.Mahalle sakini Mustafa Ayan, AA muhabirine, köpekleri o halde gördükten sonra zabıta ekiplerine ve belediyeye haber verdiğini söyledi.

Ağzından köpük çıkan köpeği görüntülediğini belirten Ayan, "Köpekler çok kötü haldeydi, biri can çekişiyordu. Su getirmek için eve gidip döndüğümde can çekişen köpek yerinde yoktu. Birilerinin köpekleri zehirlediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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