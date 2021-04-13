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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
4 kişiyi öldürmüştü, 4 kez müebbet cezası aldı

4 kişiyi öldürmüştü, 4 kez müebbet cezası aldı

Adliye detayları

Müebbet Hapis Hapis Cezası Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta sevdiği kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısına her bir mağdur için ayrı ayrı 4 müebbet hapis cezası verildi.
Sivas’ta geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı arifesi Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinin yaşadığı evi silahla basmıştı. Zanlı, 41 yaşındaki Gülbeyaz G. isimli kadının annesi Döndü Kandur’u, babası Turgut Kandur’u, kardeşi Serkan Kandur’u ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur’u öldürmüştü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı.Zanlının yargılanmasına 25 Şubat tarihinde Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Davanın 2. duruşması bugün görüldü.
Dursun D. duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı.
Sanığa kasten adam öldürme suçlaması ile her gür mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 4 ket müebbet cezası verildi.

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