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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası TEM’i trafiğe kapattı

4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası TEM’i trafiğe kapattı

-Araç kuyruğundan drone görüntüleri

Uzunlu Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Yaralılardan görüntüler
--Araçlardan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ - DRONE)- Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan TEM Otoyolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kaza, 14.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve aralarında tır, tanker ve otomobillerin de olduğu 7 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. TEM Otoyolu 1 saat trafiğe kapandı Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciler ve Karayolları Müdürlüğü’ne ait vinçlerle kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yola sızan yakıtların, bir kazaya sebep olmaması amacı ile yaptığı temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Araç kuyruğu uzadıkça uzadı Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları ise havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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