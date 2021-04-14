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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 kişinin öldüğü TIR faciasının sebebi belli oldu

4 kişinin öldüğü TIR faciasının sebebi belli oldu

24-03-2021 - Dehşet tırının frenlerine bilirkişi heyeti bakacak arşiv

( BURSA ) -- Araçların arasına dalarak 4 kişinin ölümüne 34 kişinin yaralanmasına sebep olan tırın frenleri 'bakımsız' çıktı- Bir çok kişiye dehşeti yaşatan tırdaki takografa usulsüz müdahale edildiği de belirlendi- İddianame kabul edildi, 4 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis talep edildi BURSA

Tır Şoförü Trafik Kazası Kırmızı Işık Hapis Cezası Tutuklu Sanık 


- Bursa'da 4 kişinin öldüğü 34 kişinin ise yaralandığı tır kazasına aracın bakımsız fren sisteminin sebep olduğunu ortaya çıktı. Ayrıca tırın takografına da usulsüz müdahale edildiği heyet tarafından bildirildi.
Mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında tutuklu tır şoförünün de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Bursa'da 12 Mart günü Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana gelen kazada, Faruk Eskiçırak yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı tır, fren sisteminin çalışmaması sebebiyle kırmızı ışıkta bekleyen 20'den fazla araca çarptıktan sonra yolun karşısındaki park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. 4 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tır şoförü ve lojistik firma yetkililerinin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Faruk Eskiçırak, tutuksuz sanıklar tır sahibi S.A.P ve dorse sahibi Y.P. ile lojistik firma baş şoförü M.A. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan kusurları oranında hapis cezası talep edildi. Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kazanın ardından polis tarafından hazırlanan tutanak ve bilirkişi raporlarına da yer verildi.
Polisin kaza tutanağında, tır şoförü Eskiçırak'ın birinci derecede asli kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Tırın yüksek hızda ilerlediği, önünde seyreden araca çarpmayı önleme adına yolun sağ ve solunda uygun alan olmasına rağmen kaçma eylemine başvurulmadığı, araçları arkadan çarparak sürüklediği bilgisi paylaşılan raporda, takografa da usulsüz müdahale edildiği açıklandı. Kazada hız kadranının 101 kilometrede takılı olmasına rağmen en son hızın 93 kilometre olarak görüldüğü belirtildi. Ayrıca sürücünün de yasal süreyi 1 saat aşan direksiyon başında kaldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda fren sisteminde hava kaçağı veya patlamanın söz konusu olmadığı, fren sistemlerinin bakımsızlığının ölümlü, yaralamalı ve hasarlı trafik kazasının meydana gelmesinde ciddi anlamda etken olduğu ifade edildi. Tutuklanan tır şürücüsü Faruk Eskiçırak, her şeyin bir anda olduğunu dile getirmişti (SA-MŞ)
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