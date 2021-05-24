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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

Jandarmada zanlıların araca bindirilmesi

Zırhlı Araç Bebek Jandarma Akalan Trol 

-Adliye
-Adliyeye çıkarılmaları
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden çıkan kavgada biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından yakalandı.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Halil, Bedir, Mehmet ve Ali Demirkan, ilçe jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Siverek Devlet Hastanesine getirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
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