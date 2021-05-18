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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
4 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasının öncesinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

4 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasının öncesinde çekilen görüntüler ortaya çıktı

Kaza öncesi çekilen görüntü

Küçük Kız 

-NOT: (Ölenler görüntüyü çeken kişi ve yanındaki küçük kız)

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te 4 kişinin hayatını kaybettiği traktör kazasının öncesinin görüntüsü ortaya çıktı.Haymana ilçesinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktör römorkun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralanmıştı. Kazada, İlknur A. (16), Belinay T. (9), Dilay K. (2) ve Necmiye T.'nin (70) hayatını kaybederken, sürücü Hamza T. ile birlikte 18 kişi ise yaralanmıştı. Traktör kazasından hemen öncesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazada hayatını kaybeden İlknur T. ve kucağına gelen Belinay T. (9) görülmekte.
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