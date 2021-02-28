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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
4 kişilik arkadaş gurubundan 250 bin liralık soygun

4 kişilik arkadaş gurubundan 250 bin liralık soygun

Hırsızlık güvenlik kamera görüntüsü

Kırköy Televizyon Ziynet Eşyası Alabalık Elektronik Eşya 

-Adliyeye sevk edilişleri
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- 12 eve giren şahıslar 250 bin liralık eşya çaldı- Şahısların hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi- Suç dosyalarının kalabalık olduğu tespit edildi İSTANBUL

- Polis ekipleri, girdikleri 12 evden 250 bin lira değerinde eşya çalan 4 kişilik arkadaş grubunu kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, suç kayıtlarının kabarık olduğu öğrenildi. İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde son bir aydır meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 kişilik arkadaş grubunun kimliklerini tespit etti. 12 farklı adresten 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve laptop çaldıkları tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından ikamet adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına şüphelilerden Uşenk T.’nin (30) farklı suçlardan 26, Cihan Ç.’nin (21) 22, Fırat Y.’nin (29)30, Ramazan T.’nin (18) ise 37 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şahısların araçlarıyla hırsızlık yapacakları evin önüne gittikleri, daha sonrasında çaldıkları televizyonu aracın bagajına yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.
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