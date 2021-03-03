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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu korkuttu

4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolcuğu korkuttu

- 4 kişilik ailenin motosikletle tehlikeli yolculuğu

Amatör Kamera Kamera Güvenlik Önlemi Amatör Cep Telefonu 

-- Motosikletin seyir halinde ilerlemesi

( KOCAELİ )- Kucağına aldığı 2 çocuğunu tehlikeye attı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletle gezintiye çıkan ailenin kucaklarına aldığı 2 çocukla tehlikeli yolcuğu amatör kameraya yansıdı. Olay sabah saatlerinde Başiskele Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 MA 514 plakalı motosiklete binen 4 kişilik aile, Millet Caddesi üzerinde gezintiye çıktı. Adı öğrenilemeyen sürücü idaresindeki motosiklette sürücünün arkasında oturan ve seyir halindeki motorda 2 çocuğunu kucağında taşıyan kadın görenleri şaşırttı. Çocuklarını kucağına alarak hiçbir güvenlik önlemi olmadan motorda seyahat eden 4 kişilik ailenin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (GY-
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