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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 4 kişilik aile soba gazından zehirlendi

- 4 kişilik aile soba gazından zehirlendi

evden görüntü

Hastane Karbonmonoksit Kömür Sobası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ambulanstan görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-ambulans giderken görüntü
-evden farklı açılarda görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk ve annelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İddialara göre olay Uşak’ın Dikilitaş Mahallesine bağlı Yıldız Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Havaların eksi derecelere kadar düştüğü Uşak’ta şiddetli esen rüzgar karbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. 4 kişilik aile gece yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan etkilendi. Anne H.D. (35), sabah kalktığı sırada evdeki gaz kokusunu fark etti ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen anne H.D., ve çocukları A.K. (13), A.K. (11) ve N.K. (3)’ kentteki hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (KK-
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