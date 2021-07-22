Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
4. kattan düştü, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
4. kattan düştü, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

4. kattan düştü, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay günü arşiv görüntüler

Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze Namazı Ağır Yaralı Ameliyat 

-Mezarlıktan görüntü
-Mezarlıktan detay ve dua edilmesi
-Mezardan görüntü
-Ölen kızın fotoğrafı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te bir apartmanın 4. kat penceresinden beton zemine düşüp ağır yaralanan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Fathieh Dondous, tedavi gördüğü hastanede 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 10 Haziran’da 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 70. Sokak Derya Sitesi'nde meydana gelmişti. Pencereden dışarı baktığı sırada bir anda dengesini kaybeden 4 yaşındaki Fathieh, beton zemine düşmüştü. Baba Aghiad kızını evde bulamayınca site içerisinde aradığında yerde kanlar içinde bulmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine ağır yaralı olarak Özel Medikar Hastanesine kaldırılan ve burada ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi devam eden küçük Fathieh, 41 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Minik Fathieh öğle namazını müteakip 5000 Evler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karabük köyü mezarlığında toprağa verildi.
Kızını kaybeden acılı baba Aghiad’i ise arkadaşları teselli etti.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı