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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

4. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Hastaneden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Gesi Polis Ekipleri 

-Yaralının sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir inşaattan düşen 21 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. 21 yaşındaki işçi Osman M., 4 katlı binanın önündeki iskelede çalıştığı sırada, iddiaya göre bir anda dengesini kaybetti. Talihsiz işçi metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Olay gören arkadaşları yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralanan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye götürdü. Genç işçinin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayı duyan yakınları ise hastaneye akın etti. İşçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-İHS)
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