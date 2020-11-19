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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
4. kattan düşen 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

4. kattan düşen 92 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

Polis aracından detaylar

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Olay Yeri İnceleme ekibi
-4 katlı apartmandan detaylar
-Yüksek İhtisas Hastanesinden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 92 yaşındaki yaşlı adam, 4. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale Etiler Mahallesi’ndeki Karacalı Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Ahmet Aydoslu, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan 92 yaşındaki Aydoslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince, Aydoslu’nun evinde ve düştüğü alanda inceleme yapıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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