Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Binanın yanması alevli görüntüler

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Polis Güvenlik Önlemi Gökyüzü Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Avcılar bulunan 4 kat binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu kenarındaki Avcılar Tahtakale Mahallesinde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın bütün binanın çatısını sararken, dumanlar gökyüzün kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bir çok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement