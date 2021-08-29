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4 katlı binadaki yangın mahalleliyi sokağa döktü
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
4 katlı binadaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

4 katlı binadaki yangın mahalleliyi sokağa döktü

- Alevler detay

Çatı Katı Güvenlik Önlemi Gökyüzü Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-- İtfaiye ekipleri detay
-- Soğutma çalışmaları detay
-- Vatandaşlar detay

( KOCAELİ )- Çatıda çıkan yangın güçlükle söndürüldü KOCAELİ

- Kocaeli'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Panikle dışarıya çıkan mahalleli ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Yangın, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 133 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Taştan’a ait çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Dumanları gören vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri ise çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangının çıktığı binada yaşayan vatandaşlar ise güvenli şekilde dışarıya çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında çatıda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (HFV-GY
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