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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
4 katlı binada yangın çıktı, imdatlarına Aras EDAŞ yetişti

4 katlı binada yangın çıktı, imdatlarına Aras EDAŞ yetişti

Yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması

İlk Müdahale Bebek Şili Sağlık Ekipleri Trol 

-ekiplerden görüntü
-olay yerinden görüntü

( KARS ) KARS

- Kars'ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.Şehitler Mahallesi 2. Kombine Sokak'ta 4 katlı bir binada çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Aşırı duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkon ve camlara çıkarak temiz hava almaya çalıştı. Aralarında yaşlı ve bebeklerin de bulunduğu vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ve Aras EDAŞ ekipleri tarafından evlerinden tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için binanın elektriğini kesti. Apartman sakinlerinin dumandan etkilendiğini gören Aras EDAŞ personeli, binanın dördüncü katındaki 3 kişilik aileyi pencereden çıkararak sepetli araçları ile kurtardı.Dumandan etkilenen 4'ü çocuk 15 kişinin ilk müdahaleleri, sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonra yangını kontrol altına aldı.
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