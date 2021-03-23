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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
4 iş yerini küle çeviren yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

4 iş yerini küle çeviren yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın yeri

Karya Geçmiş Olsun Gesi Mobilya Irak 

-Küle dönmüş eşyalar
-AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek inceleme ve açıklama
-detaylar
-arşiv görüntüler

( SAKARYA )- Alevlere teslim olan iş yerlerinden geriye küle dönmüş makineler kaldı SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve 4 iş yerinin alev alev yandığı yangının hasar boyutu ortaya çıktı. Alevlere teslim olan atölyelerden geriye ise küle dönmüş makineler ve koltuk takımları kaldı. Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 398 No’lu sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın çevresinde bulunan 4 farklı iş yerine de sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya üretimi yapmakta olan 5 dükkanı saran alevler, itfaiye erlerinin yaklaşık 3 saatlik çabası neticesinde kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, 4 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken hasarın boyutu ise gün ışıklarıyla ortaya çıktı. 4 iş yerini kullanılamaz hale getiren yangından geriye ise küle dönmüş makineler ve koltuk takımları kaldı. Yangın bölgesine gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, zarar gören dükkanların sahiplerini ziyaret ederek bölgede inceleme yaptı. İncelemelere Atabek’in yanı sıra AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’da katıldı.
Yangından etkilenen iş yerleri hakkında bilgiler vererek geçmiş olsun temennisinde bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Öncelikle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Şükürler olsun sadece 3 dükkan etkilenmiş 2 dükkanında zararı var ama 3 dükkanın daha aktif bir şekilde yangının etkilerini gördük. Az önce il başkanımız Yunus Tever ile Serdivan Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve beraberimizdeki heyetle zarar gören dükkanlarımızı ziyaret ettik. Can kaybının olmaması bizim için en büyük şükür konusu. Büyükşehir itfaiyemize teşekkür ediyoruz çok hızlıca müdahale etmişler yoksa tahminimizden çok daha büyük noktalara ulaşabilir çok daha ağır bir fatura ile karşı karşıya kalabilirdik tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Şuan bütün tespitler yapılıyor, kaç metre kare etkilendi, yangının sebebi nedir, zararı hangi noktada şuanda bütün ekipler bununla alakalı çalışmalarını yapıyorlar “dedi.

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