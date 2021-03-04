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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
4 ilde 30’a yakın camide hırsızlık yapan şahıs yakalandı

4 ilde 30’a yakın camide hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Şahsın camilere girme anı

Akalan Kamera Dinlenme Tesisi Hırsız Polis Ekipleri 

-Güvenlik kamera görüntüleri
-Şahsın emniyetten çıkarılması

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerdeki yardım paralarını çalan “Cami Faresi” lakaplı 40 yaşındaki S. Ş. Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin camilere girip hırsızlık yapma anı cami içerisindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sorgun’da 6 farklı camide hırsızlık olduğu ihbarını alan Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık anlarını içeren güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bir dinlenme tesisinde olduğu belirlenen şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Uzun kovalamanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahattin Şahin’in daha öncede Ankara’da 18, Aksaray’da 4, Niğde’de 2 ve son olarak Sorgun’da 6 camide hırsızlık yaptığı belirledi.
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