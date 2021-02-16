4 gündür kayıp operatörün cansız bedeni bulundu



- Gaziantep'te 4 gündür kayıp olarak her yerde aranan ekskvator operatörü cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Operatörün ilk belirlemelere göre kafasının ezilerek öldürüldüğü belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinde ekskvator operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin (33), 4 gün önce çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Uzun süre kendisinde haber alınamayan Oğultekin için eşi jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri ve yakınlarının tüm aramalarına rağmen sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken Jandarma'ya dün akşam saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Geneyik Kırsal Mahallesi ormanlık alanda bulunan ceset üzerinde yapılan inceleme de cesedin Mesut Oğultekin'e ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Gazıantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme yürüten ekipler, olayın cinayet ihtimalini araştırıyor. (RY-SD-



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