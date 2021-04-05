4 gündür haber alınamıyordu, iş yerinde ölü olarak bulundu

-Ekiplerin inceleme yapması detaylar

-İş yerinde inceleme yapılması

-Olay yeri ekipleri detaylar

-Polis araçları ve ambulans detay

-Sağlık ekiplerinin iş yerinden çıkması detay

-Hayatını kaybeden kişinin babasının olay yerine gelmesi (Krem rengi paltolu)

-Detaylar



( SAKARYA )- Telefonunu tamire veren vatandaşın ulaşamadı, acı gerçek 4 gün sonra ortaya çıktı- Olay yerine gelen acılı baba: “Ölüsünü göremez miyim, babası olarak” SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan telefon ve bilgisayar tamircisi iş yerinde ölü bulundu. Telefonunu tamire bırakan bir vatandaşın, Bilal Bakkaloğlu’na ulaşamayıp durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine acı olay ortaya çıktı. Olay yerine gelen acılı babanın ekiplere, “Ölüsünü göremez miyim, babası olarak” dediği anlar ise yürekleri burktu. Olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefonu bozulan bir vatandaş, tamir için Bilal Bakkaloğlu’nun iş yerine gelerek telefonunu bıraktı. Telefonunu almak için 4 gün üst üste iş yerine giden vatandaş, kapıyı çalmasına rağmen bir türlü cevap alamadı. Durum üzerine şüphelenen vatandaş, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren ekipler, Bakkaloğlu’nun yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Bakkaloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Bakkaloğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. (OK-BCT-



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