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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

olay yerinden görüntüler

Polis Evde Tek Başına Adli Tıp Sağlık Ekipleri Trol 

-ekiplerin kapıyı kırması
-koruyucu ekiple giden ekiplerden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) - Evdeki kokular ölüyü ortaya çıkardı İSTANBUL

- Bayrampaşa’da, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı adam, evinden yayılan ağır kokular üzerine ölü bulundu. Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Pilot Sokaktaki 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Latif Alioğlu’ndan (55), yakınları bir süredir haber alamadı. Bunun üzerine yakınları Alioğlu’nun yaşadığı eve gelerek durumu öğrenmeye çalıştı. Ancak evden ağır kokuların yayılmasıyla şüphelenip, polise ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiye camları kırarak kapıyı açtı. Daha sonra sağlık ekipleri üzerine aldıkları koruyucu kıyafetle içeri girip kontrol etti. Yapılan ilk kontrolde Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra polisler olay yerinde bir inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Evdeki incelemenin ardından Alioğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (MT-
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