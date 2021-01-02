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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
4 gündür Ali’yi arama çalışmaları devam ediyor

4 gündür Ali’yi arama çalışmaları devam ediyor

-Alinin fotoğrafı detay

Şiddetli Rüzgar Umutlu Balık Tutma Balık Tutmak 

--Bekleyen aile
--Bekleyen aile
--Babası Cumalı Gündoğan röportaj
--Kuzeni Malik Gündoğan röportaj
--Kaybolan gencin fotoğrafı
--Deniz detay

( HATAY )- Ali’nin babası Cumali Gündoğan: "Eve gitmek istemiyorum, oğlumu istiyorum" HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla denize açıldıkları botun alabora olması sonucu botuyla akıntıya kapılıp kaybolan gencin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Aile umutlu bekleyişini sürdürüyor. 30 Aralık akşam saat 21.00 sıralarında 2 kişi Samandağ açıklarında şişme botla denize açıldı. Bot kısa bir süre sonra şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendi. şahıslardan birinin kendi çabasıyla sahile çıkmışken ,Ali Nail Gündoğan kayboldu. Ali Nail’in ailesi umutlu bekleyişini bekleyişini sürdürürken Babası Cumali Gündoğan, Ben oğlumu istiyorum 4 gündür yüreğim yanmış eve gidemiyorum devlet yetkililerinin elinden ne gelirse yapmaları istiyorum. dedi Kuzeni Malik Gündoğan,Umudumuz Ali kardeşimizin bulunması kendisi 4 gündür kayıp şişme botla balık tutmak için çıktı Ali kardeşimizin bulunmasını istiyoruz dedi.
(ALC
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