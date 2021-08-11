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4. Edremit Kitap Fuarı başladı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4. Edremit Kitap Fuarı başladı

4. Edremit Kitap Fuarı başladı

Açılış kurdelası kesimi

Ölümsüz Edebiyat Zeytin Ağacı Zeytin Yağı Gesi 

-Standların gezilmesi
-Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan konuşma
-Detay görüntüler

( BALIKESİR )- Edremit Belediye Başkanı Arslan: “Kitap okuyanlar zeytin yağı gibi hep üstte, kitap yazanlar ise zeytin ağacı gibi ölümsüzdürler” BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Belediyesi’nin 2017’den bu yana ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap’ sloganıyla düzenlediği 4. Edremit Kitap Fuarı başladı.
8 gün sürecek fuarın açılışında konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kitaplar zeytin misali bereketli, kitap okuyanlar zeytin yağı gibi hep üstte, kitap yazanlar ise zeytin ağacı gibi ölümsüzdürler” 4. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Belediye Tesisleri’nde başladı.
Binlerce kitapseverin katıldığı açılışa Ahmet Ümit, Uğur Dündar, Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Barış Doster, Necdet Saraç’ın haricinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve belediye başkanları katıldı.
Başkan Selman Hasan Arslan, “Edremit Belediyesi olarak ölmez ağaç zeytinin gölgesinde barışı ve kardeşliği, aklı ve bilgiyi büyütmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki, kitaplar zeytin misali bereketli, kitap okuyanlar zeytin yağı gibi hep üstte, kitap yazanlar ise zeytin ağacı gibi ölümsüzdürler. Unutmayalım, kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir. Kitaba ne kadar yakın durursak, medeniyetimiz de o kadar yükselir”dedi.
17 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek 4. Edremit Kitap Fuarı’nda 50 yayın evin stant açarken, 200 yazar, şair ve gazeteci okurları ile bir araya gelecek. Fuarda Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Hakan Mengüç, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın, Işık Öğütçü gibi edebiyatçılar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Nebil Özgentürk, Sinan Meydan, Tuncay Mollaveyisoğlu, Deniz Zeyrek, Murat Ağırel, Saygı Öztürk gibi gazeteciler söyleşilerle, imza günleriyle yer alacak. (EME-MŞ)
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