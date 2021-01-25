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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
4 çocuk sobadan sızan gazdan zehirlendi

4 çocuk sobadan sızan gazdan zehirlendi

Hastane acil tabelası,

İlk Müdahale Hastane A Haber Karbon Sağlık Ekipleri 

-Hastane görüntüsü,
-Ambulans görüntüsü,
-Evin önünde bekleyen ambulansların fotoğrafı
-detay.

( DÜZCE ) -4 çocuk sobadan sızan gazdan zehirlendi DÜZCE

- Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla Köyünde 4 çocuk sobadan çıkan karbon monoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Alınan bilgilere göre vak’a Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Soner B.’ye ait evde yanan soba lodos nedeniyle geri tütünce evde bulunan ve uykuda olan yaşları 6 ile 14 arasındaki H. İ. B., İ. B., D. E. ve G. Ç. zehirlendi. Bahçeden eve dönen aile büyüklerinin fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Ambulansına haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocukları Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alının çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düzce Valiliği de lodos nedeniyle yaşanacak, ağaç, direk devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. (ALI-
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